Депутат Народного Хурала подключился к поискам места под аквапарк

Народный избранник Денис Гармаев предлагает построить аквапарк на юго-востоке Улан-Удэ. Именно там сейчас идёт активная городская застройка и ощущается нехватка социальных объектов
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая Бурятия подписала соглашение на строительство акватермального комплекса в Улан-Удэ стоимостью более одного миллиарда рублей.
Он будет включать в себя трёхзвездочный отель и аквапарк, где круглый год будут доступны водные процедуры. Внутри расположатся открытые и закрытые бассейны, 12 видов различных бань, а также спа-зона с массажными и косметологическими кабинетами. Всё это будет не только базой для развития лечебно-оздоровительного туризма, но и видом досуга для жителей Улан-Удэ.
Инвестор готов вкладываться. Теперь нужно определиться, где строить. Депутат Народного Хурала Денис Гармаев в интервью телеканалу АТВ рассказал о том, почему он заинтересовался будущим местом под строительство аквапарка. Ранее он и сам задумывался об открытии подобного комплекса в Улан-Удэ. У него уже был готовый визуализированный проект «Остров счастья», но тогда вопрос встал из-за нехватки электроэнергии.
- У нас в городе большая проблема с пляжами – их практически нет. Мы уже начали планировку «Острова счастья», но упёрлись элементарно в проблему с электрической энергией. Так что новость о строительстве парка не может не радовать. Зима у нас длинная, лето очень короткое, а на Байкале особо не покупаешься. Поэтому я и заинтересовался, где будут строить аквапарк, - рассказал АТВ Денис Гармаев.
Искать площадку для строительства аквапарка выехали с представителями районной администрации, городских комитетов по архитектуре и имуществу. Рабочая группа осмотрела сразу три площадки на юго-востоке города, где площадь позволяет построить комплекс – лес у конечной остановки 115-го квартала, местность в 110-м и участок вблизи парка «Счастливых людей». Точки маршрута, по которым проехала комиссия, Денис Гармаев показал в своём телеграм-канале.
- Посетили три места. Теперь будем прорабатывать где, что и как. Мне бы, конечно, хотелось затянуть этот проект на сотые кварталы. Тем более что сейчас здесь очень много строек – поликлиника новая будет сдаваться в следующем году, в этом – волейбольный центр, - рассказал депутат.
Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков говорил о том, что при поиске площадки под строительство нужно учитывать потребность акватермального комплекса в водоснабжении и канализации, а также рассмотреть участки с точки зрения архитектуры. Комплекс планируется площадью около 30 тысяч квадратных метров, так что участок должен быть большим. Представители компании «Моредом» планируют приехать в Улан-Удэ этим летом, чтобы осмотреть участки для строительства объекта.
Депутат Народного Хурала подключился к поискам места под аквапарк
Бизнес, Фото:
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