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В Улан-Удэ с консультанта взыщут 80 тысяч за причинённый ущерб магазину

В Улан-Удэ с консультанта взыщут 80 тысяч за причинённый ущерб магазину
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В магазине была выявлена недостача

Представитель ООО обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ, требуя взыскать с ответчика возмещение причинённого ущерба в размере 81 574 рублей, а также расходы по уплате госпошлины – более 2 тысяч рублей.

Оказалось, что улан-удэнец работал в магазине консультантом. С ним был заключён договор о полной материальной ответственности. Согласно акту инвентаризации товаров на складе и акта пересчёта товара была выявлена недостача имущества. Работник написал письменное обязательство о полном признании вины в причинении ущерба в 100 000 рублей.

Затем горожанин написал заявление об увольнении по собственному желанию, на дату увольнения добровольно возместив 18 426 рублей.

- Суд пришёл к выводу, что Т. действительно было направлено в адрес работодателя письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба в сумме 100 000 руб., указан график погашения, однако позднее трудовой договор с Т. был прекращен по инициативе работника. Работодателем в его адрес направлена претензия о возмещении оставшейся части причинённого материального ущерба в десятидневный срок, которая была получена Т., но оставлена без ответа, - сообщили в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.

Ответчиком суду не представлены доказательства возмещения материального ущерба работодателю, либо же отсутствия вины в причинении ущерба. Суд пришёл к выводу, что материальный ущерб в заявленном размере подлежит взысканию с мужчины.

Исковые требования ООО удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

материальный ущерб

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