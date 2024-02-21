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В Бурятии прокуратура понудила работодателя провести оценку условий труда

В Бурятии прокуратура понудила работодателя провести оценку условий труда
Бизнес,  Фото:из архива
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии работодатель организации, осуществляющей производство полиграфической продукции, не организовал проверку специальной оценки труда (СОУТ). Однако тут два рабочих местах на предприятии имеются вредные производственные факторы. Выполнение этих мероприятий является обязательным для оценки уровня их воздействия на работника.

Руководитель юридического лица получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого специальная оценка условий труда проведена.

Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст.5.27.1 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах», его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии



прокуратура

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