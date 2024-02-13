В Бурятии работодателя оштрафовали за задержку зарплаты

Штраф составил 10 тысяч рублей
Прокуратура Кабанского района Бурятии в ходе проверки выявила нарушение трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия, осуществляющего теплоснабжение населения.
- Установлено, что вопреки правилам внутреннего трудового распорядка организации выплата заработной платы работникам за август-октябрь 2023 года осуществлялась позже установленного срока, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». В итоге был выписан штраф в 10 тысяч рублей.
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