В Бурятии работодателя оштрафовали за задержку зарплаты

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Штраф составил 10 тысяч рублей



Прокуратура Кабанского района Бурятии в ходе проверки выявила нарушение трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия, осуществляющего теплоснабжение населения.



- Установлено, что вопреки правилам внутреннего трудового распорядка организации выплата заработной платы работникам за август-октябрь 2023 года осуществлялась позже установленного срока, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». В итоге был выписан штраф в 10 тысяч рублей.

