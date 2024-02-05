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Стало известно, сколько компаний в Улан-Удэ нанимают экс-сотрудников своих конкурентов

Стало известно, сколько компаний в Улан-Удэ нанимают экс-сотрудников своих конкурентов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Часть организаций делают это только в редких случаях

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, сколько работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов. Как выяснилось, менее половины – 41%. Делают они это «для мониторинга зарплат» и «для понимания ситуации на рынке».

А вот активность работников в таких организациях интересна только 27% опрошенных, что, по мнению экспертов, вполне закономерно в условиях кадрового голода.

- Ценные кадры стремятся удержать всеми силами. Высококвалифицированные специалисты закрепились на своих местах и на рынок труда не выходят, – пояснили в SuperJob.

Впрочем, часть организаций готовы брать экс-сотрудников конкурентов. В 60% компаний их трудоустраивают безо всяких ограничений, а в 22% – только в исключительных случаях.

работа конкуренция

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