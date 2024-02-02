Выписан штраф в 20 тысяч
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности торговой организации, занимающейся продажей оборудования.
- На должность бухгалтера общества с ограниченной ответственностью была трудоустроена жительница Улан-Удэ, ранее работающая начальником отдела налогового органа. Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель в десятидневный срок не направил уведомление о заключении трудового договора с женщиной по предыдущему месту её службы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Генерального директора организации привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Нарушения закона устранили в ходе прокурорской проверки.
В Улан-Удэ оштрафовали работодателя из-за экс-сотрудницы налоговой
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 02.02.2024
Выписан штраф в 20 тысяч
Бизнес, 01.02.2024
«Бомбилам» грозит пятитысячный штраф
Бизнес, 31.01.2024
А ещё одну УК оштрафовали за сломанные двери и неработающий лифт
Бизнес, 31.01.2024
По данным следствия, заключая контракты, он знал, что исполнять их не будет
Отстаивать интересы предпринимателей продолжит Чингис Матхеев
Сейчас проводится опрос жителей
Прежний перевозчик не согласен с тарифами
Первые дома сдадут в 2025 году
Бизнес, 29.01.2024
Нарушителя зафиксировала видеокамера
Гендиректором стала Мария Башитова
Подобное кафе на днях появилось в Иркутске
Земля под ним использовалась не по назначению
На целых 9 тысяч рублей
За 27,2 млрд рублей
В дело вмешалась прокуратура