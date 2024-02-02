В Улан-Удэ оштрафовали работодателя из-за экс-сотрудницы налоговой

Выписан штраф в 20 тысяч



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности торговой организации, занимающейся продажей оборудования.



- На должность бухгалтера общества с ограниченной ответственностью была трудоустроена жительница Улан-Удэ, ранее работающая начальником отдела налогового органа. Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель в десятидневный срок не направил уведомление о заключении трудового договора с женщиной по предыдущему месту её службы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Генерального директора организации привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Нарушения закона устранили в ходе прокурорской проверки.







