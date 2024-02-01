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В Бурятии продолжают жаловаться на таксистов-нелегалов

В Бурятии продолжают жаловаться на таксистов-нелегалов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Бомбилам» грозит пятитысячный штраф

Две недели назад в Северобайкальске активно высказывали недовольство местными таксистами. Пассажиры интересовались, кто в городе устанавливает цены на поездки в авто с «шашечками» и можно ли вообще перевозить людей без разрешения. А накануне таким же вопросом задались кижингинцы в группе «Кижинга-инфо 24/7».

Разъяснения по тарифам дали в Минтрансе Бурятии. Там отметили, что они «формируются в рамках свободной рыночной конкуренции» и государство их никак не регулирует. В управлении ГИБДД по Бурятии тем временем рассказали, что грозит нелегальным частным извозчикам.

- Если водитель такси – машины со специальной цветографической окраской и знаком такси или, простым языком, «шашечкой» – осуществляет перевозку людей без соответствующих документов, его могут привлечь к административной ответственности по части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ, – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Нарушители рискуют схлопотать штраф размером в пять тысяч рублей. 

Как сообщал «Байкал-Daily», с наступлением зимы в Бурятии взвинтили цены на такси. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу в декабре просили 14 с лишним тысяч рублей, хотя местные не исключают, что в приложении службы заказа тогда просто произошёл какой-то сбой.


такси жалобы цены

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