В Забайкалье ищут авиакомпанию для выполнения 10 местных авиарейсов

Прежний перевозчик не согласен с тарифами

Правительство Забайкальского края ищет новую авиакомпанию, которая смогла бы выполнять рейсы внутри региона по десяти социально значимым маршрутам. Предыдущая авиакомпания «Аэросервис» отказалась заключать новый договор из-за несогласия с тарифами, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Как сообщал «Байкал-Daily», Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту приостановки «Аэросервисом» региональных перелётов по Забайкалью. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении авиакомпании.

«Внутрирегиональные авиаперевозки выполняются по специальному тарифу, который позволяет жителям края покупать билеты по доступной цене. При этом часть стоимости перелета компенсируется государством. Авиакомпанию «Аэросервис» не устраивает сумма субсидии, которая покрывает выпадающую стоимость билета», - пояснили в минстрое.

ООО «Аэросервис» не заключило договор на транспортное обслуживание населения в авиационном сообщении на местных авиалиниях в связи с несогласием на рассчитанную службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края стоимость перелётов.

«В настоящее время объявлен конкурс на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края. Письма с предложением направлены в восемь авиакомпаний», - сказали в пресс-службе.

Из-за отказа «Аэросервиса» продлевать договор приостановлены перевозки по 10 маршрутам в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края: Газимурский Завод, Краснокаменск, Красный Чикой, Красный Яр, Кыра, Менза, Тунгокочен, Усть-Каренга, Усугли, Юмурчен. Сейчас в Забайкалье действуют перелёты только по одному внутреннему маршруту Чита - Чара - Чита. Рейс выполняет иркутская авиакомпания «Ангара».