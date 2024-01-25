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В Бурятии сменился руководитель «Ипотечной корпорации»

В Бурятии сменился руководитель «Ипотечной корпорации»
Бизнес,  Фото:Минстрой РБ

Гендиректором стала Мария Башитова

В конце декабря 2023 года совет директоров под председательством зампреда правительства РБ Евгения Луковникова (он ушёл в отставку в январе 2024 года – ред.)  утвердил на пост генерального директора акционерного общества «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» Марию Башитову. Об этом сообщила 25 января пресс-служба минстроя республики.

До этого решения должность занимал Анатолий Бирюков. Почему он покинул пост, не сообщается. Мария Башитова работала его заместителем.

«За более чем 22 года специализированным застройщиком построено более 157 000 квадратных метров жилья, - отметили в Минстрое. - Это около 3,5 тысяч квартир (в Улан-Удэ – ред.) по улицам Модогоева, Профсоюзная, Революции 1905 года, Смолина, Жердева, Боевая, Ермаковская, Трубачеева, 152А, Калашникова и жилой комплекс «Молодёжный» по улице Трубачеева 146А».

Клиентами корпорации стали более 5500 жителей Бурятии. Сумма займов в «Ипотечной корпорации РБ» уже превысила 3,7 млрд рублей.

В минстрое считают, что «Мария Башитова за годы работы в корпорации доказала своё умение принимать грамотные и взвешенные решения, которые влияли на развитие строительной отрасли республики».

«Байкал-Daily» писал, что в статусе заместителя гендиректора фонда поддержки граждан - участников долевого строительства на территории Бурятии Башитова занималась проблемами недостроенных домов.

строительство минстрой назначения

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