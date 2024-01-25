Подобное кафе на днях появилось в Иркутске
В Улан-Удэ планируют открыть благотворительное кафе, где будут бесплатные обеды для пенсионеров.
Сейчас в России работает сеть «Добродомиков»; в данный момент идут поиски помещения и руководителя благотворительного кафе, что появится в столице Бурятии. Об этом «Байкал-Dailу» сообщила президент фонда Александра Синяк.
К помещению предъявляются особые требования. Оно должно быть подходящим для общепита – площадью от 100 до 250 квадратных метров, с двумя входами и со своей вытяжкой.
- Для руководителя главное – желание заниматься «Добродомиком», остальному научим, - прокомментировала Александра Синяк.
В России пока семь таких кафе, одно из последних на днях открылось в соседнем Иркутске. Оно появилось на улице Киевская. Бесплатными обедами пенсионеров кормят с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.
В день открытия в иркутском кафе подали 67 обедов.
- Каждый раз, когда открываем новые благотворительные кафе, у меня ностальгия. Вновь вопросы бабушек и дедушек: «Когда закончится?», «За кого проголосовать», «Что взамен?» и вновь такая радость, удивление, добрый шок, что кафе просто в благодарность к старшему поколению, - рассказывает Александра Синяк.
Кормят в таких кафе домашней пищей – полноценными горячими обедами. Это щи, борщ, котлеты, салаты, рис и т.п.
В Улан-Удэ откроют кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров
Бизнес, Фото:
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