25 января

24 января

Популярное

В Улан-Удэ откроют кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров

В Улан-Удэ откроют кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров
Бизнес,  Фото:vk.com/dobrodomik
Подобное кафе на днях появилось в Иркутске

В Улан-Удэ планируют открыть благотворительное кафе, где будут бесплатные обеды для пенсионеров.

Сейчас в России работает сеть «Добродомиков»; в данный момент идут поиски помещения и руководителя благотворительного кафе, что появится в столице Бурятии. Об этом «Байкал-Dailу» сообщила президент фонда Александра Синяк.

К помещению предъявляются особые требования. Оно должно быть подходящим для общепита – площадью от 100 до 250 квадратных метров, с двумя входами и со своей вытяжкой.

- Для руководителя главное – желание заниматься «Добродомиком», остальному научим, - прокомментировала Александра Синяк.

В России пока семь таких кафе, одно из последних на днях открылось в соседнем Иркутске. Оно появилось на улице Киевская. Бесплатными обедами пенсионеров кормят с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

В день открытия в иркутском кафе подали 67 обедов.

- Каждый раз, когда открываем новые благотворительные кафе, у меня ностальгия. Вновь вопросы бабушек и дедушек: «Когда закончится?», «За кого проголосовать», «Что взамен?» и вновь такая радость, удивление, добрый шок, что кафе просто в благодарность к старшему поколению, - рассказывает Александра Синяк.

Кормят в таких кафе домашней пищей – полноценными горячими обедами. Это щи, борщ, котлеты, салаты, рис и т.п.
кафе благотворительность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроют кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров
В Улан-Удэ откроют кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров
Бизнес, 25.01.2024
Подобное кафе на днях появилось в Иркутске
В Улан-Удэ не любят брать на работу бывших бизнесменов
В Улан-Удэ не любят брать на работу бывших бизнесменов
Бизнес, 23.01.2024
В некоторых компаниях экс-предпринимателей считают неуправляемыми
В Улан-Удэ прикрыли точку с шаурмой Papas Kitchen
В Улан-Удэ прикрыли точку с шаурмой Papas Kitchen
Бизнес, 23.01.2024
Там выявили грубые санитарные нарушения
В Улан-Удэ ломбард незаконно выдавал займы
В Улан-Удэ ломбард незаконно выдавал займы
Бизнес, 23.01.2024
Руководителя оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Бурятии работники кафе работали без официального трудоустройства
В Бурятии работники кафе работали без официального трудоустройства
Бизнес, 22.01.2024
Их руководителей привлекли к административной ответственности
В Забайкалье изъяли большую партию контрафактного постельного белья
В Забайкалье изъяли большую партию контрафактного постельного белья
Бизнес, 19.01.2024
Стоимость изъятого товара превысила 200 тысяч рублей
В Чите возбудили уголовное дело на бизнесмена из-за контрафактной одежды и обуви
В Чите возбудили уголовное дело на бизнесмена из-за контрафактной одежды и обуви
Бизнес, 19.01.2024
Предприниматель незаконно торговал вещами с логотипом известного бренда
В Бурятии на 50% уменьшилось число жалоб на арбитражных управляющих
В Бурятии на 50% уменьшилось число жалоб на арбитражных управляющих
Бизнес, 19.01.2024
Специалисты назвали основные типичные нарушения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^