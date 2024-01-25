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На севере Бурятии продавцов официально не принимали на работу

На севере Бурятии продавцов официально не принимали на работу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

В Северо-Байкальском районе Бурятии только после вмешательства прокуратуры с продавцами оформили трудовые отношения.

- Установлено, что работодатели в течение длительного времени не оформляли трудовые отношения с шесть продавцами . Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор должен быть оформлен не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. Несоблюдение данных требований влечёт неисполнение работодателем других обязанностей – по охране труда, проведению медицинских осмотров, составлению кадровой документации, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После прокурорского вмешательства нарушения устранили.

Также руководители торговых организаций привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Им назначили штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей.
прокуратура трудовые отношения трудовое законодательство

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