В Улан-Удэ не любят брать на работу бывших бизнесменов

В некоторых компаниях экс-предпринимателей считают неуправляемыми
В 41% улан-удэнских компаний опыт соискателей в бизнесе считают не плюсом, а, скорее, недостатком. По мнению менеджеров по подбору персонала, это уже не исполнители и они «неуправляемы». А ещё таким людям трудно перестроиться на работу в найме из-за завышенных ожиданий, уверены эйчары.
Лишь в каждой девятой компании опыт предпринимательства называют преимуществом кандидата, причём чаще всего такой бэкграунд ценят в малом бизнесе (14%).
И, наконец, 36% HR-менеджеров отмечают, что своё дело в прошлом никак не влияет на трудоустройство. Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес – 50% работодателей утверждают, что относятся к таким претендентам безо всяких предубеждений, рассказали в сервисе SuperJob.
В некоторых компаниях экс-предпринимателей считают неуправляемыми
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