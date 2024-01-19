В Забайкалье изъяли большую партию контрафактного постельного белья

Стоимость изъятого товара превысила 200 тысяч рублей



В одном из торговых комплексов в городе Борзя Забайкальского края торговали постельными принадлежностями российского и иностранного производства без обязательной маркировки.



Нарушение выявила Борзинская транспортная прокуратура.



Всего из незаконного оборота изъяли 211 единиц товаров общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей.



- В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», которое направлено в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



