Застройщик не сдал дом вовремя
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу дольщицы неустойку за нарушение сроков передачи квартиры и машино-места. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.
- По договору долевого строительства застройщик должен был передать улан-удэнке объект недвижимости в четвёртом квартале 2020 года, но свои обязательства не выполнил. Не получив квартиру в срок, женщина была вынуждена обратиться в суд. В соответствии с исполнительным листом, поступившим в службу судебных приставов, строительная компания должна была выплатить горожанке неустойку до фактического исполнения своих обязательств. Общая сумма долга составила свыше 650 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании денежных средств с расчётных счетов компании и запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств. Благодаря этому долг был уплачен в полном объёме. Деньги женщина уже получила.
В Улан-Удэ дольщица взыскала с застройщика неустойку в 650 тысяч
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