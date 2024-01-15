В Улан-Удэ треть компаний набирают сотрудников по рекомендациям



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что в 32% улан-удэнских компаний при подборе персонала используют реферальные рекрутинговые программы. Это поиск новых сотрудников через рекомендации. Привлекать рефералов могут уже действующие работники, у которых есть понимание специфики работы. Как правило, за удачное предложение они получают бонусы.



Ещё в 17% организаций такой метод применяют только для найма на отдельные позиции. 14% компаний, где уже несколько лет руководствуются такими рекомендациями, увеличивали денежный бонус за нового работника в 2023 году, а 66% сохранили размер выплат на уровне 2022-го.



По данным SuperJob, самые популярные вакансии, на которые распространяется рекрутинговая реферальная программа – квалифицированные и разнорабочие, IT-специалисты, менеджеры по продажам, высококвалифицированный персонал/«узкие» специалисты и представители массовых профессий.



