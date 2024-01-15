15 января

14 января

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Портретами главы Бурятии приторговывают на маркетплейсе

Портретами главы Бурятии приторговывают на маркетплейсе
Бизнес, 
Фото Алексея Цыденова в рамке обойдётся почти в две тысячи рублей

На одном из популярных маркетплейсов в продаже появились портреты главы Бурятии Алексея Цыденова. Их размер – 30 на 40 сантиметров. В описании товара говорится, что он «украсит любой кабинет, рабочее место, комнату или офис» и «станет отличным подарком для друзей и для вас любимого».


Сама рамка чёрная, пластиковая, «выкрашена под чёрное дерево». Цена вопроса – 1669 рублей. Отзывов от покупателей пока нет. 

Кстати, продавец предлагает и портреты многих других знаменитых политических и общественных деятелей, глав регионов и известных личностей. В их числе – Владимир Путин, Далай-лама, глава МВД Владимир Колокольцев, Иосиф Сталин, Юрий Андропов, лидер большевиков Владимир Ленин, Юрий Гагарин, маршал Георгий Жуков, адмирал Александр Колчак и президент Беларуси Александр Лукашенко.
глава Бурятии портрет

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