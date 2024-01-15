Портретами главы Бурятии приторговывают на маркетплейсе



На одном из популярных маркетплейсов в продаже появились портреты главы Бурятии Алексея Цыденова. Их размер – 30 на 40 сантиметров. В описании товара говорится, что он «украсит любой кабинет, рабочее место, комнату или офис» и «станет отличным подарком для друзей и для вас любимого».



На одном из популярных маркетплейсов в продаже появились портреты главы Бурятии Алексея Цыденова. Их размер – 30 на 40 сантиметров. В описании товара говорится, что он «украсит любой кабинет, рабочее место, комнату или офис» и «станет отличным подарком для друзей и для вас любимого».



Сама рамка чёрная, пластиковая, «выкрашена под чёрное дерево». Цена вопроса – 1669 рублей. Отзывов от покупателей пока нет.





Кстати, продавец предлагает и портреты многих других знаменитых политических и общественных деятелей, глав регионов и известных личностей. В их числе – Владимир Путин, Далай-лама, глава МВД Владимир Колокольцев, Иосиф Сталин, Юрий Андропов, лидер большевиков Владимир Ленин, Юрий Гагарин, маршал Георгий Жуков, адмирал Александр Колчак и президент Беларуси Александр Лукашенко.