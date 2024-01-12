12 января

11 января

Популярное

В Бурятии экс-работникам золотодобывающего предприятия выплатили долг в 6,1 млн

В Бурятии экс-работникам золотодобывающего предприятия выплатили долг в 6,1 млн
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Возбуждено уголовное дело

Прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате на сумму свыше 6 млн рублей для бывших работников золотодобывающего предприятия ООО «Зун Хада» в Окинском районе Бурятии.

Сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам выявили крупную задолженность перед 125 людьми.

- Установлено, что в нарушение трудового законодательства работодатель не выплатил 125 работникам окончательный расчёт по заработной плате при их увольнении. В связи этим прокурор района в интересах работников в суд предъявил исковое заявление о взыскании с предприятия денежных средств на общую сумму 6,1 млн рублей. Тункинский районный суд иск удовлетворил. Во исполнение решения суда задолженность перед работниками погашена в полном объёме, - сообщила прокуратура Бурятии.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
прокуратура долги по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки взыскали 457 тысяч
С «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки взыскали 457 тысяч
Бизнес, 09.01.2024
Строительная фирма должна была расплатиться ещё весной 2022 года
На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
Бизнес, 05.01.2024
Прямо рядом с запрещающим знаком
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
Бизнес, 05.01.2024
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 26.12.2023
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
Бизнес, 25.12.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^