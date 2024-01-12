Возбуждено уголовное дело
Прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате на сумму свыше 6 млн рублей для бывших работников золотодобывающего предприятия ООО «Зун Хада» в Окинском районе Бурятии.
Сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам выявили крупную задолженность перед 125 людьми.
- Установлено, что в нарушение трудового законодательства работодатель не выплатил 125 работникам окончательный расчёт по заработной плате при их увольнении. В связи этим прокурор района в интересах работников в суд предъявил исковое заявление о взыскании с предприятия денежных средств на общую сумму 6,1 млн рублей. Тункинский районный суд иск удовлетворил. Во исполнение решения суда задолженность перед работниками погашена в полном объёме, - сообщила прокуратура Бурятии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
В Бурятии экс-работникам золотодобывающего предприятия выплатили долг в 6,1 млн
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