На Байкале организовали нелегальный прокат коньков









Незаконный прокат коньков организовали молодые люди на льду Байкала в посёлке Большое Голоустное Иркутского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Нелегальный прокат устроили прямо рядом с запрещающим знаком на берегу Байкала. В этом месте лёд встал только частично всего пару дней назад во время штиля. Лёд ещё не набрал достаточной крепости, чтобы не быть разбитым первым же штормом.Информацию сотрудники МЧС передали полицейским для привлечения к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).