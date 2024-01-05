05 января

04 января

Популярное

На Байкале организовали нелегальный прокат коньков

На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
Бизнес,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Прямо рядом с запрещающим знаком

Незаконный прокат коньков организовали молодые люди на льду Байкала в посёлке Большое Голоустное Иркутского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Нелегальный прокат устроили прямо рядом с запрещающим знаком на берегу Байкала. В этом месте лёд встал только частично всего пару дней назад во время штиля. Лёд ещё не набрал достаточной крепости, чтобы не быть разбитым первым же штормом.


Информацию сотрудники МЧС передали полицейским для привлечения к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Байкал МЧС лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
Бизнес, 05.01.2024
Прямо рядом с запрещающим знаком
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
Бизнес, 05.01.2024
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 26.12.2023
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
Бизнес, 25.12.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Бизнес, 22.12.2023
Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
Бизнес, 20.12.2023
Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
Бизнес, 20.12.2023
Руководителя привлекли к административной ответственности
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Бизнес, 19.12.2023
Её оценили почти в полмиллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^