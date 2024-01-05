Прокурор района подал иски в суд
Прокуратура Бичурского района вскрыла нарушение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем.
- С августа 2019 года по февраль 2023 года две местные жительницы осуществляли у индивидуального предпринимателя трудовую деятельность без заключения трудового договора. Им выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании работодателя заключить с работниками трудовые договоры и выплатить заработную плату не ниже установленного законодательством размера. Суд иски удовлетворил.
Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы менее минимального размера оплаты труда», ему назначен административный штраф.
В Бурятии бизнесменам платил работницам зарплату ниже МРОТ
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 05.01.2024
Прокурор района подал иски в суд
Бизнес, 05.01.2024
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года
Бизнес, 27.12.2023
Выявлен ряд нарушений
Возбуждено уголовное дело
Мужчина обратился в прокуратуру
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Бизнес, 25.12.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Бизнес, 25.12.2023
Задолженность превышала два миллиона рублей
Бизнес, 22.12.2023
Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам
Бизнес, 20.12.2023
Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время
Бизнес, 20.12.2023
Руководителя привлекли к административной ответственности
Бизнес, 19.12.2023
Её оценили почти в полмиллиона рублей
Бизнес, 18.12.2023
Площадка открылась в Чите