05 января

04 января

Популярное

В Бурятии бизнесменам платил работницам зарплату ниже МРОТ

В Бурятии бизнесменам платил работницам зарплату ниже МРОТ
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Прокурор района подал иски в суд

Прокуратура Бичурского района вскрыла нарушение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем.

- С августа 2019 года по февраль 2023 года две местные жительницы осуществляли у индивидуального предпринимателя трудовую деятельность без заключения трудового договора. Им выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании работодателя заключить с работниками трудовые договоры и выплатить заработную плату не ниже установленного законодательством размера. Суд иски удовлетворил.

Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы менее минимального размера оплаты труда», ему назначен административный штраф.
прокуратура трудовое законодательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
Бизнес, 05.01.2024
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 26.12.2023
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
Бизнес, 25.12.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Бизнес, 22.12.2023
Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
Бизнес, 20.12.2023
Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
Бизнес, 20.12.2023
Руководителя привлекли к административной ответственности
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Бизнес, 19.12.2023
Её оценили почти в полмиллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^