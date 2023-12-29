Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
С 15 января 2024 года на все компании, которые торгуют в России пивом и другими слабоалкогольными напитками, разливая их из кег, распространятся новые требования. С этой даты не позднее чем через день после установки кеги на краны и при продаже напитков из неё на разлив понадобится передавать данные в систему маркировки «Честный знак». Об этом сообщили в министерстве экономического развития Забайкалья.
- Розничные магазины будут передавать код маркировки и объём реализации, а организации общепита - код товара. Поэтому компаниям Забайкальского края необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки и активировать соответствующую товарную группу. Рекомендуется также проверить возможность передачи сведений со своим оператором фискальных данных. Затем настроить кассовое и учётное программного обеспечение, подключить 2D-сканер к контрольно-кассовой технике и убедиться в возможности включения сведений в кассовый чек, – рассказала замначальника отдела потребрынка министерства Наталья Михалева.
Она отметила, что также участникам рынка рекомендуется проверить передачу сведений о частичной реализации кеги в систему маркировки с помощью контрольно-кассовой технике при розничной реализации пива и пивных напитков в розлив в режиме реального времени.
- А индивидуальным предпринимателям нужно убедиться, что все места осуществления деятельности добавлены в справочники ЕГАИС с указанием идентификатора ФИАС ID и не имеют блокировки. По всем возникающим вопросам необходимо можно обращаться к оператору системы маркировки «Честный знак», - отметила Наталья Михалева.
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
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