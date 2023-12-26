Возбуждено уголовное дело
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам торговой фирмы.
Ранее сотрудники обратились в прокуратуру.
- Установлено, что с августа 2022 года по май 2023 года руководство торговой компании не выплачивало сотрудникам заработную плату. В результате сформировалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура подала Октябрьский районный суд Иркутска иск с требованием погасить задолженность по оплате труда, взыскать компенсацию за нарушение сроков её выплаты.
Сейчас следователи проводят все необходимые действия, допрашивают работников и руководство компании.
В Иркутске торговая фирма задолжала работникам свыше 700 тысяч рублей
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