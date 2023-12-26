Мужчина обратился в прокуратуру
Бывший работник золотодобывающего предприятия в Окинском районе Бурятии обратился в прокуратуру с вопросом о защите его трудовых прав.
Мужчина работал в золотодобывающей организации старшим геологом.
- С декабря 2021 года по май 2023 года ему не выплачивалась заработная плата. После погашения задолженности работодатель не исполнил предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса РФ требования о выплате денежной компенсации за нарушение срока оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вопрос решился только благодаря прокуратуре. Прокурор Окинского района направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия выплат и компенсации морального вреда. Тункинский районный суд иск удовлетворил, взыскал с предприятия 80 тысяч рублей.
Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
В Бурятии геологу не выплачивали зарплату и компенсацию после увольнения
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