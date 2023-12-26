Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Девяти работникам пекарни в Джидинском районе Бурятии с апреля выплачивали заработную плату ниже установленного в республике минимального размера оплаты труда. Нарушение трудового законодательства выявили в ходе прокурорской проверки.
Директор пекарни получил прокурорское представление. После вмешательства надзорного органа он сделал перерасчёт заработной платы.
- Руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы», ему назначен штраф 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам пекарни платили зарплату ниже МРОТ
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