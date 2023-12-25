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В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика

В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции

В Кижингинском районе Бурятии бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие. По закону работодатель обязан в 10-дневный срок сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего по последнему месту его службы. Этого сделано не было.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, руководителя организации привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушение законодательства устранили.

прокуратура трудовое законодательство

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