В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика

При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции



В Кижингинском районе Бурятии бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие. По закону работодатель обязан в 10-дневный срок сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего по последнему месту его службы. Этого сделано не было.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, руководителя организации привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



После вмешательства прокуратуры нарушение законодательства устранили.



