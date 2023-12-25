25 декабря

24 декабря

Популярное

В Улан-Удэ фирма расплатилась с работниками только после вмешательства прокуратуры

В Улан-Удэ фирма расплатилась с работниками только после вмешательства прокуратуры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Задолженность превышала два миллиона рублей

ООО «Гелиос-Строй» погасило задолженность по оплате труда только после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ.

- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в обособленном подразделении ООО «Гелиос-Строй». Установлено, что перед 28 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор Железнодорожного района направил в суд иск о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.

В ходе исполнительного производства имущество организации-должника арестовали и отправили на продажу. В результате принятых мер задолженность перед работниками была погашена.

В отношении генерального директора предприятия ранее постановлен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», который вступил в законную силу.

прокуратура долги по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей
Бизнес, 22.12.2023
Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца
Бизнес, 20.12.2023
Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
Бизнес, 20.12.2023
Руководителя привлекли к административной ответственности
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Бизнес, 19.12.2023
Её оценили почти в полмиллиона рублей
В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку
В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку
Бизнес, 18.12.2023
Начальник участка золотодобывающего предприятия отделался штрафом
В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч
В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 18.12.2023
Выявлено нарушение законодательства об энергосбережении
Единственный в России завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» начал поставлять продукцию в Бурятию
Единственный в России завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» начал поставлять продукцию в Бурятию
Бизнес, 15.12.2023
Попробовать китайские пельмени с разнообразными начинками теперь могут и жители Бурятии
Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке
Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке
Бизнес, 14.12.2023
Дистанционно работают в основном бухгалтеры и программисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^