Задолженность превышала два миллиона рублей
ООО «Гелиос-Строй» погасило задолженность по оплате труда только после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ.
- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в обособленном подразделении ООО «Гелиос-Строй». Установлено, что перед 28 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор Железнодорожного района направил в суд иск о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.
В ходе исполнительного производства имущество организации-должника арестовали и отправили на продажу. В результате принятых мер задолженность перед работниками была погашена.
В отношении генерального директора предприятия ранее постановлен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», который вступил в законную силу.
В Улан-Удэ фирма расплатилась с работниками только после вмешательства прокуратуры
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