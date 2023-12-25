В Улан-Удэ фирма расплатилась с работниками только после вмешательства прокуратуры

Задолженность превышала два миллиона рублей



ООО «Гелиос-Строй» погасило задолженность по оплате труда только после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ.



- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в обособленном подразделении ООО «Гелиос-Строй». Установлено, что перед 28 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор Железнодорожного района направил в суд иск о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.



В ходе исполнительного производства имущество организации-должника арестовали и отправили на продажу. В результате принятых мер задолженность перед работниками была погашена.



В отношении генерального директора предприятия ранее постановлен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», который вступил в законную силу.



