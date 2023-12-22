Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей

Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам



Центр «Мой бизнес» Бурятии отметил 5-летний юбилей. Он открылся пять лет назад и стал первым центром предпринимательства на территории Дальневосточного федерального округа.



Сегодня центр «Мой бизнес» Бурятии - это семь структурных подразделений, которые оказывают поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам. Центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, центр поддержки экспорта, центр инноваций социальной сферы, центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, региональный фонд развития промышленности и служба экспертов по предоставлению поручительств оказывают меры поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В многофункциональном центре в режиме «одного окна» можно получить более 100 услуг для начала и ведения бизнеса.



- При поддержке центра «Мой бизнес» мы смогли расширить своё дело. Мы выросли с 8 до 200 квадратных метров. Ну а я смогла реализоваться как руководитель и создать перспективный бизнес. Хочу поблагодарить коллектив центра за кропотливый труд, за их поддержку и наставничество и пожелать побольше благодарных клиентов, - поделилась руководитель компании «Биочистка 03» Майя Цыренжапова.



За 5 лет работы центр оказал государственную поддержку более 18 тысячам предпринимателей и физическим лицам, планирующих начать предпринимательскую деятельность, оказав более 36 тысяч услуг.



- Благодаря центру «Мой бизнес» мы смогли превратить хобби в бизнес, который приносит доход. Это монетизация творчества, так как все изделия авторские. А также благодаря центру мы подали на регистрацию товарного знака, мы участвуем в ярмарках и выставках всероссийского уровня, - добавила ремесленник Ирина Акинфеева.



Более 5,3 млрд рублей составила сумма поручительств, выданных субъектам малого и среднего бизнеса. Свыше 1 млрд рублей - объем выданных льготных займов предприятиям республики. Центром «Мой бизнес» проведено 1 025 мероприятий, где порядка 24 тысяч действующих и начинающих предпринимателей получили знания по созданию и ведению собственного дела.



- Наша задача - вывести бизнес Бурятии на новый уровень и содействовать его непрерывному росту. Поэтому профессионализм, ответственность и желание сделать чуть больше - это обязательные качества сотрудников нашего центра и у каждого подразделения есть свои секреты успешной работы, - рассказал директор Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») Станислав Брыков.



