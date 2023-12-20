В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме

Руководителя привлекли к административной ответственности
В Хоринском районе Бурятии директор управляющей компании привлечён к ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ранее управляющая компания заявила о готовности обслуживаемых ею домов к отопительному сезону. Однако, как выяснилось, осмотров домов проведено не было.
- Вместе с тем подвальные помещения ряда многоквартирных домов не соответствовали предъявляемым требованиям: имелись избыточная влажность, захламление бытовыми отходами, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
Руководитель организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили.
Также директор управляющей компании привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначено наказание в виде предупреждения.
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