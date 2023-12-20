В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме

В Хоринском районе Бурятии директор управляющей компании привлечён к ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры.Ранее управляющая компания заявила о готовности обслуживаемых ею домов к отопительному сезону. Однако, как выяснилось, осмотров домов проведено не было.- Вместе с тем подвальные помещения ряда многоквартирных домов не соответствовали предъявляемым требованиям: имелись избыточная влажность, захламление бытовыми отходами, - уточнили в прокуратуре Бурятии.Руководитель организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили.Также директор управляющей компании привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначено наказание в виде предупреждения.