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В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме

В Бурятии «управляшка» слукавила о готовности домов к зиме
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Руководителя привлекли к административной ответственности

В Хоринском районе Бурятии директор управляющей компании привлечён к ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее управляющая компания заявила о готовности обслуживаемых ею домов к отопительному сезону. Однако, как выяснилось, осмотров домов проведено не было.

- Вместе с тем подвальные помещения ряда многоквартирных домов не соответствовали предъявляемым требованиям: имелись избыточная влажность, захламление бытовыми отходами, - уточнили в прокуратуре Бурятии.



Руководитель организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили.

Также директор управляющей компании привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначено наказание в виде предупреждения. 
прокуратура управляющие компании

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