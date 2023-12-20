В Забайкалье могут подписать меморандум о сдерживании цен на яйца

Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время



В Забайкальском крае 19 декабря обсудили возможность включения куриных яиц в региональный меморандум о сдерживании цен. Этот документ был создан министерством экономического развития региона в марте 2022 года – в период пандемии и роста цен на социально-значимые продукты питания. Соглашение о сдерживании цен подписали более 60 организаций торговли в 13 районах Забайкалья.



- В УФАС по Забайкальскому краю прошло совещание, посвящённое ситуации с ценами на яйца, на котором предпринимателям предложили внести яйца в перечень продуктов действующего меморандума. В нём приняли участие представители Россельхознадзора, Минсельхоза Забайкалья. По данным антимонопольной службы региона, некоторые торговые сети сделали надбавку в 20% от закупочной цены. Есть и такие, чья надбавка всего 3%, - рассказал замминистра экономики региона Денис Рысев.



По его словам, представители торговых сетей назвали в числе причин высокой надбавки дорогую логистику, особенности транспортировки яиц в Забайкалье.



По данным Россельхознадзора региона, в Забайкалье яйца поставляют 17 птицефабрик страны. Это Кемеровская, Новосибирская, Красноярская области. Белореченская фабрика завезла в Забайкальский край 30 миллионов 800 тысяч штук яиц.



- Мы не против включить яйца в меморандум и установить предельную торговую надбавку в 15%. Меморандум – очень эффективная мера, и мы все добросовестно соблюдаем его условия в отношении внесённых товаров. Думаю, коллеги будут со мной солидарны, - заявила представитель торговой сети «Продмикс» Олеся Сукач.



Вопрос о внесении яиц в список меморандума обсудят на площадке министерства экономического развития региона в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



