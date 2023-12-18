Площадка открылась в Чите
Площадка для деловых контактов горнодобывающих предприятий и торговых компаний появилась в Забайкальском крае. В Чите торжественно открыли торгово-выставочный центр «Горное дело», сообщили в министерстве экономического развития края.
- Теперь центр станет местом общения для представителей горной отрасли и заключения новых, долгосрочных деловых взаимоотношений. Такого места не хватало региону, - заявила на открытии центра и.о. министра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.
По словам чиновницы, на открытие приехали представители практически всех предприятий горнорудной отрасли Забайкалья.
- Это говорит о том, что площадка будет востребованной, - подытожила Жаргалма Бадмажапова.
В Забайкалье построили центр для горнодобывающей отрасли региона
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