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В Забайкалье построили центр для горнодобывающей отрасли региона

В Забайкалье построили центр для горнодобывающей отрасли региона
Бизнес,  Фото:скриншот
Площадка открылась в Чите

Площадка для деловых контактов горнодобывающих предприятий и торговых компаний появилась в Забайкальском крае. В Чите торжественно открыли торгово-выставочный центр «Горное дело», сообщили в министерстве экономического развития края.

- Теперь центр станет местом общения для представителей горной отрасли и заключения новых, долгосрочных деловых взаимоотношений. Такого места не хватало региону, - заявила на открытии центра и.о. министра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

По словам чиновницы, на открытие приехали представители практически всех предприятий горнорудной отрасли Забайкалья.

- Это говорит о том, что площадка будет востребованной, - подытожила Жаргалма Бадмажапова.

Забайкальский край

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