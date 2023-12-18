Начальник участка золотодобывающего предприятия отделался штрафом
В Баунтовском районе Бурятии осудили жителя Иркутска, начальника участка золотодобывающего предприятия. Он признан виновным по статье «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам» (ч. 1 ст. 250 УК РФ).
- Мужчина, работая начальником участка предприятия, занимающегося добычей россыпного золота, с применением тяжёлой техники осуществил раскопку русла реки Витимкан. В результате его действий русло реки, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили своё естественное назначение, стали непригодны для нагула и нереста рыб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинён ущерб в размере более 315 тысяч рублей.
Начальник участка довольно легко отделался. Баунтовский районный суд назначил виновному штраф в размере 40 тысяч рублей.
Исковые требования прокурора о возмещении нанесённого экологического ущерба удовлетворены.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку
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