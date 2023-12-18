В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Начальник участка золотодобывающего предприятия отделался штрафом



В Баунтовском районе Бурятии осудили жителя Иркутска, начальника участка золотодобывающего предприятия. Он признан виновным по статье «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам» (ч. 1 ст. 250 УК РФ).



- Мужчина, работая начальником участка предприятия, занимающегося добычей россыпного золота, с применением тяжёлой техники осуществил раскопку русла реки Витимкан. В результате его действий русло реки, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили своё естественное назначение, стали непригодны для нагула и нереста рыб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинён ущерб в размере более 315 тысяч рублей.



Начальник участка довольно легко отделался. Баунтовский районный суд назначил виновному штраф в размере 40 тысяч рублей.



Исковые требования прокурора о возмещении нанесённого экологического ущерба удовлетворены.



Приговор в законную силу пока не вступил.

