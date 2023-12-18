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В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч

В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 
Выявлено нарушение законодательства об энергосбережении

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила в действиях ресурсоснабжающей организации нарушения законодательства об энергосбережении, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Установлено, что в начале 2022 года специалистами теплоснабжающего предприятия в связи с неисправностью выведены из коммерческого учёта преобразователи расхода на системе горячего водоснабжения, расположенные в одном из многоквартирных домов. В связи с этим учёт тепловой энергии, предоставляемой на услугу по горячему водоснабжению в доме, не обеспечен. По данному факту прокурор района в отношении организации, осуществляющей поставку тепловой энергии, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 12 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение организацией, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами, установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов), - говорится в сообщении.

Постановлением республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура штраф

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