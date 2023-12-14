Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке



В столице Бурятии сейчас насчитывается 35% организаций и компаний, практикующих удалёнку. В 7 из 10-ти на дистанте при этом работают менее 10% сотрудников.



Как правило, это программисты, бухгалтеры, инженеры, специалисты по продажам и клиентские менеджеры, рассказали представители сервиса SuperJob. Только в 5% компаний есть люди, работающие дистанционно из-за рубежа.

