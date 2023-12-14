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Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке

Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Дистанционно работают в основном бухгалтеры и программисты

В столице Бурятии сейчас насчитывается 35% организаций и компаний, практикующих удалёнку. В 7 из 10-ти на дистанте при этом работают менее 10% сотрудников.

Как правило, это программисты, бухгалтеры, инженеры, специалисты по продажам и клиентские менеджеры, рассказали представители сервиса SuperJob. Только в 5% компаний есть люди, работающие дистанционно из-за рубежа. 
удаленная работа

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