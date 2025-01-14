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Вандала, разбившего остановку в Чите, сняла камера

Происшествия, 
Молодого человека разыскивают

В Чите вандал разбил новый павильон со стеклянными витринами на остановке общественного транспорта по улице Ползунова.

Инцидент произошёл ночью 11 января. Остекление разбилось после того, как неизвестный два раза ударил его ногой. Произошедшее запечатлела камера наблюдения.

- Учитывая наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах», прокуратура района дала дознавателю письменные указания с требованием о возбуждении уголовного дела, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.
вандализм

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