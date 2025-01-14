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Растерявшийся житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Растерявшийся житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина зачем-то сказал, что оставлял заявку для заработка на инвестициях, хотя не делал этого

11 января в полицию в Иволгинском районе поступило заявление от 49-летнего местного жителя. Мужчина попал на уловки лжеброкеров и лишился около 530 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

24 декабря ему поступил звонок на абонентский номер. Незнакомец спросил, не оставлял ли он заявку для заработка на инвестициях. Растерявшийся мужчина ответил положительно, хотя в действительности никакой заявки не заполнял. И объяснить причины подобного поведения позже не смог.

Собеседник объяснил, что свяжет сельчанина с наставником по обучению инвестиционной деятельности. Последний в дальнейшем вышел на «клиента» через мессенджер. Он попросил его включить демонстрацию экрана телефона и скачать необходимое для «обучения» приложение.

В последующем мужчины неоднократно созванивались, обсуждая «план действий». При звонках мужчина по требованию «консультанта» также включал демонстрацию экрана. Это позволяло аферисту ориентироваться, в том числе, в личном кабинете банковского приложения потерпевшего.

За время «взаимодействия» сельчанин оформил кредит на сумму 435 тысяч рублей и перечислил их на «инвестиционный счёт». Туда же он перечислил средства ранее имевшейся в его пользовании кредитной карты в размере 95 тысяч рублей.

10 января мужчина рассказал о «заработке на инвестировании» сестре. Та сразу поняла: родственник имеет дело с мошенниками, и предупредила его об этом. 
мошенничество

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