Растерявшийся житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей

11 января в полицию в Иволгинском районе поступило заявление от 49-летнего местного жителя. Мужчина попал на уловки лжеброкеров и лишился около 530 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.24 декабря ему поступил звонок на абонентский номер. Незнакомец спросил, не оставлял ли он заявку для заработка на инвестициях. Растерявшийся мужчина ответил положительно, хотя в действительности никакой заявки не заполнял. И объяснить причины подобного поведения позже не смог.Собеседник объяснил, что свяжет сельчанина с наставником по обучению инвестиционной деятельности. Последний в дальнейшем вышел на «клиента» через мессенджер. Он попросил его включить демонстрацию экрана телефона и скачать необходимое для «обучения» приложение.В последующем мужчины неоднократно созванивались, обсуждая «план действий». При звонках мужчина по требованию «консультанта» также включал демонстрацию экрана. Это позволяло аферисту ориентироваться, в том числе, в личном кабинете банковского приложения потерпевшего.За время «взаимодействия» сельчанин оформил кредит на сумму 435 тысяч рублей и перечислил их на «инвестиционный счёт». Туда же он перечислил средства ранее имевшейся в его пользовании кредитной карты в размере 95 тысяч рублей.10 января мужчина рассказал о «заработке на инвестировании» сестре. Та сразу поняла: родственник имеет дело с мошенниками, и предупредила его об этом.