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Жительница Забайкалья пыталась убить сожителя и душила следователя

Жительница Забайкалья пыталась убить сожителя и душила следователя
Происшествия, 
Мужчина выжил после девяти ножевых ранений

В Забайкальском крае предстанет перед судом 49-летняя жительница Читинского района, обвиняемая в покушении на убийство сожителя и посягательстве на жизнь следователя.

Инцидент произошёл в селе Домна Читинского района в октябре 2024 года.

- По версии следствия, женщина в доме по месту своего жительства после употребления алкоголя в ходе ссоры нанесла не менее девяти ножевых ранений своему сожителю в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Смерть мужчины не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Вечером этого же дня обвиняемую доставили в следственный отдел для дачи показаний. Там она напала на женщину-следователя со спины, пытаясь её задушить. При этом она угрожала следователю, что готова убить её.

Нападавшую оттащила от следователя пришедшая на помощь коллега, которой также достался удар кулаком в плечо.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.
покушение на убийство посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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