Жительница Забайкалья пыталась убить сожителя и душила следователя

В Забайкальском крае предстанет перед судом 49-летняя жительница Читинского района, обвиняемая в покушении на убийство сожителя и посягательстве на жизнь следователя.Инцидент произошёл в селе Домна Читинского района в октябре 2024 года.- По версии следствия, женщина в доме по месту своего жительства после употребления алкоголя в ходе ссоры нанесла не менее девяти ножевых ранений своему сожителю в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Смерть мужчины не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Вечером этого же дня обвиняемую доставили в следственный отдел для дачи показаний. Там она напала на женщину-следователя со спины, пытаясь её задушить. При этом она угрожала следователю, что готова убить её.Нападавшую оттащила от следователя пришедшая на помощь коллега, которой также достался удар кулаком в плечо.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.