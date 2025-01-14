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В Улан-Удэ горящую котельную тушили более 20 человек

В Улан-Удэ горящую котельную тушили более 20 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь разбушевался на площади в 90 «квадратов»

За сутки в Бурятии произошло 11 возгораний. Одно из них – в ДНТ «Орбита» в Улан-Удэ. Пожар начался в котельной, пристроенной к жилому дому. С ним боролся 21 человек, задействовать пришлось 6 единиц техники.

Пламя охватило площадь в 90 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – аварийный режим работы электросети.
 
На улице Комарова в столице республики полыхала СТО. Когда туда прибыли пожарные, вовсю горел масляный котёл отопления. Возгорание на двух «квадратах» ликвидировали. К нему, по предварительным данным, привело нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных приборов.
 
Вероятно, по этой же причине огонь разбушевался в частном доме в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй на 96 кв. метрах. К тушению привлекли 16 человек, 4 единицы техники, рассказали в республиканском управлении МЧС.
пожары МЧС

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