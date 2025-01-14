14 января

13 января

Популярное

В Бурятии должницу по алиментам отправили в колонию-поселение

В Бурятии должницу по алиментам отправили в колонию-поселение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она задолжала почти миллион рублей

32-летняя жительница села Никольск Мухоршибирского района осуждена к лишению свободы за неуплату алиментов.

- Неоднократно судимая за преступления небольшой тяжести женщина в 2016 году лишена родительских прав в отношении 12-летней дочери. С сентября 2023-го по август 2024 года мать средства на содержание ребёнка не выплачивала, имеющимися доходами распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма задолженности по алиментам превысила 920 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Мухоршибирский районный суд приговорил виновную к 1 году 4 месяцам в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.
алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горящую котельную тушили более 20 человек
В Улан-Удэ горящую котельную тушили более 20 человек
Происшествия, 14.01.2025
Огонь разбушевался на площади в 90 «квадратов»
Растерявшийся житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Растерявшийся житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, 14.01.2025
Мужчина зачем-то сказал, что оставлял заявку для заработка на инвестициях, хотя не делал этого
В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый
В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый
Происшествия, 14.01.2025
Столкнулись легковушка Toyota Allion и маршрутный автобус ПАЗ
В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж
В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж
Происшествия, 14.01.2025
В сумке находились вещи, деньги и медицинские принадлежности
В Чите мужчину убили в хостеле
Происшествия, 14.01.2025
На месте работают следователи СК
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 200 тысяч
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 200 тысяч
Происшествия, 14.01.2025
За сутки жители Бурятии отдали мошенникам 1,3 млн рублей
В Бурятии проверят сообщение о кладбище собак
В Бурятии проверят сообщение о кладбище собак
Происшествия, 14.01.2025
По словам очевидцев, мёртвые животные лежат в канаве, прилегающей к реке
В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку транспортному полицейскому
В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку транспортному полицейскому
Происшествия, 14.01.2025
У мужчины отсутствовали необходимые записи в миграционной карте
Загрузка...
^