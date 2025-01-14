В Бурятии должницу по алиментам отправили в колонию-поселение

32-летняя жительница села Никольск Мухоршибирского района осуждена к лишению свободы за неуплату алиментов.- Неоднократно судимая за преступления небольшой тяжести женщина в 2016 году лишена родительских прав в отношении 12-летней дочери. С сентября 2023-го по август 2024 года мать средства на содержание ребёнка не выплачивала, имеющимися доходами распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма задолженности по алиментам превысила 920 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Мухоршибирский районный суд приговорил виновную к 1 году 4 месяцам в колонии-поселении.Приговор вступил в законную силу.