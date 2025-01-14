Жителя Бурятии, склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ, осудили за госизмену



Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске завершил разбирательство по уголовному делу о государственной измене против жителя республики. Приговор по нему, вынесенный ранее в Верховном суде РБ, оставили без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.



Злоумышленнику дали 13 лет в исправительной колонии строгого режима и после – ещё год ограничения свободы.



Как выяснилось, осуждённый, действуя в интересах украинских спецслужб, пытался склонить российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.



- Для достижения своих целей он использовал ложную информацию, направленную на дискредитацию Вооружённых сил России, и обещал помощь в установлении связи с представителями украинской разведки, – подчеркнули в УФСБ России по Бурятии.

