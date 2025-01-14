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В Улан-Удэ неизвестный лихач снёс тополя и скрылся, «посеяв» бампер

В Улан-Удэ неизвестный лихач снёс тополя и скрылся, «посеяв» бампер
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Теперь его хотят сдать в полицию

Этот инцидент произошёл на улице Бограда в улан-удэнском микрорайоне Южный. Неизвестный водитель врезался во взрослые тополя, растущие вдоль дороги. Один из стволов после этого полностью разрушился, сообщили в МБУ «Городское лесничество».

С места происшествия злоумышленник скрылся, оставив бампер от своей машины. Теперь сотрудники управления административного контроля ищут очевидцев наезда – их просят предоставить любую имеющуюся информацию. Для этого нужно позвонить по телефону 377-252. Все собранные материалы передадут в правоохранительные органы.





Кроме того, на новогодних праздниках неизвестные сломали временное ограждение на Аллее отцов на улице Ранжурова. Сотрудники лесничества уже восстановили его. Улан-удэнцев призвали бережнее относиться к зелёным насаждениям в городе. 

деревья

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