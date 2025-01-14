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В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый

В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Столкнулись легковушка Toyota Allion и маршрутный автобус ПАЗ

Днём 13 января на Центральном путепроводе в городе Черемховов произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Toyota Allion и маршрутный автобус ПАЗ.

- Автоинспекторы предварительно установили, что водитель автомобиля Toyota Allion выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



По предварительным данным, в салоне автобуса находились восемь человек.

В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Ещё одному несовершеннолетнему оказана помочь на месте.

Причины и условия произошедшего устанавливаются в рамках проверки. 

ДТП автобус

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