14 января

13 января

Популярное

В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж

В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В сумке находились вещи, деньги и медицинские принадлежности

Транспортные полицейские раскрыли кражу багажа в аэропорту Иркутска.

В транспортную полицию обратился мужчина, прибывший самолётом в Иркутск из Бодайбо. Он пояснил, что не получил из багажа свою сумку, в которой находились личные вещи, медицинские принадлежности и деньги.

Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 41-летний и 63-летний авиапассажиры.

- Со слов, задержанных, находясь в здании аэропорта внутренних авиалиний Иркутска, они заметили стоящий чемодан и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили его, предполагая, что в нем могут быть ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
кража аэропорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый
В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали двое подростков и взрослый
Происшествия, 14.01.2025
Столкнулись легковушка Toyota Allion и маршрутный автобус ПАЗ
В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж
В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж
Происшествия, 14.01.2025
В сумке находились вещи, деньги и медицинские принадлежности
В Чите мужчину убили в хостеле
Происшествия, 14.01.2025
На месте работают следователи СК
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 200 тысяч
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 200 тысяч
Происшествия, 14.01.2025
За сутки жители Бурятии отдали мошенникам 1,3 млн рублей
В Бурятии проверят сообщение о кладбище собак
В Бурятии проверят сообщение о кладбище собак
Происшествия, 14.01.2025
По словам очевидцев, мёртвые животные лежат в канаве, прилегающей к реке
В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку транспортному полицейскому
В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку транспортному полицейскому
Происшествия, 14.01.2025
У мужчины отсутствовали необходимые записи в миграционной карте
В Забайкалье мужчина умер от ожогов 98% тела
В Забайкалье мужчина умер от ожогов 98% тела
Происшествия, 14.01.2025
Он скончался по дороге в больницу
В СНТ Иркутска был введён режим повышенной готовности
В СНТ Иркутска был введён режим повышенной готовности
Происшествия, 13.01.2025
Жителям, оставшимся без света, заменяли трансформатор
В Улан-Удэ мужчина изнасиловал женщину на улице
В Улан-Удэ мужчина изнасиловал женщину на улице
Происшествия, 13.01.2025
Преступление произошло ранним утром
В Иркутске женщина устроила потасовку на парковке после ДТП
В Иркутске женщина устроила потасовку на парковке после ДТП
Происшествия, 13.01.2025
Она набросилась на водителя – другого участника аварии
Загрузка...
^