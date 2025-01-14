В аэропорту Иркутска двое пассажиров украли чужой багаж

Транспортные полицейские раскрыли кражу багажа в аэропорту Иркутска.В транспортную полицию обратился мужчина, прибывший самолётом в Иркутск из Бодайбо. Он пояснил, что не получил из багажа свою сумку, в которой находились личные вещи, медицинские принадлежности и деньги.Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 41-летний и 63-летний авиапассажиры.- Со слов, задержанных, находясь в здании аэропорта внутренних авиалиний Иркутска, они заметили стоящий чемодан и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили его, предполагая, что в нем могут быть ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.