В Улан-Удэ посетитель обокрал ресторан, где его случайно закрыли на ночь

11 января в полицию в Улан-Удэ обратилась 23-летняя девушка, работающая администратором в ресторане. Придя утром на работу, она обнаружила, что служебная дверь взломана. Из ресторана пропали служебный телефон и спиртное.При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что кражу совершил один из клиентов. После распития алкоголя в зале он ушёл в вип-кабинку, где уснул, оставшись незамеченным для персонала. А после пробуждения, ближе к утру, когда заведение уже было закрыто, прошёл в служебное помещение. Там он поел и выпил, забрал с барной стойки рабочий телефон и, прихватив несколько бутылок спиртного, покинул ресторан, выломав при этом дверь.На следующий день мужчина вернулся в кафе в надежде трудоустроиться, но был опознан работниками заведения, которые ранее просмотрели камеры видеонаблюдения. О явке подозреваемого персонал сообщил в полицию и затем передал 34-летнего улан-удэнца прибывшему участковому.Горожанин ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело. Гаджет (уже без сим-карты) у него изъят полицейскими.