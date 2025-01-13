13 января

12 января

Популярное

В Улан-Удэ посетитель обокрал ресторан, где его случайно закрыли на ночь

В Улан-Удэ посетитель обокрал ресторан, где его случайно закрыли на ночь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ресторана не увидели, что клиент спит в вип-кабинке

11 января в полицию в Улан-Удэ обратилась 23-летняя девушка, работающая администратором в ресторане. Придя утром на работу, она обнаружила, что служебная дверь взломана. Из ресторана пропали служебный телефон и спиртное.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что кражу совершил один из клиентов. После распития алкоголя в зале он ушёл в вип-кабинку, где уснул, оставшись незамеченным для персонала. А после пробуждения, ближе к утру, когда заведение уже было закрыто, прошёл в служебное помещение. Там он поел и выпил, забрал с барной стойки рабочий телефон и, прихватив несколько бутылок спиртного, покинул ресторан, выломав при этом дверь.

На следующий день мужчина вернулся в кафе в надежде трудоустроиться, но был опознан работниками заведения, которые ранее просмотрели камеры видеонаблюдения. О явке подозреваемого персонал сообщил в полицию и затем передал 34-летнего улан-удэнца прибывшему участковому.

Горожанин ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Гаджет (уже без сим-карты) у него изъят полицейскими. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию продолжает трясти
Бурятию продолжает трясти
Происшествия, 13.01.2025
На севере республики произошло очередное землетрясение
Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей
Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей
Происшествия, 13.01.2025
Мужчина продал машину, занял деньги у друга и брата
В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшего доставили в больницу
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Происшествия, 13.01.2025
Мужчина ругался матом, хватался за обмундирование полицейского
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
Происшествия, 13.01.2025
Одного из них поймали и застрелили
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
Происшествия, 13.01.2025
Наезд стал последствием столкновения двух автомобилей
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
Происшествия, 13.01.2025
В них пострадали пять человек, а ещё один погиб
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшую госпитализировали
Загрузка...
^