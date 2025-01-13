В Бурятии за новогодние каникулы на пожарах погибли четыре человека

В ГУ МЧС по Бурятии подвели итоги работы по обеспечению пожарной безопасности во время новогодних праздников.Так, в праздничные дни в республике произошло 65 пожаров (на 11 больше, чем за аналогичный период 2024 года). Погибли четыре человека (в прошлом году на этот период жертв не было). Травмировано три человека – взрослый и двое детей.Всего с начала января зафиксирован рост пожаров на 12% (70 случаев против 62 за аналогичный период).- Если смотреть по причинам гибели людей на пожарах, то к сожалению, на первое место опять выходит алкогольное опьянение – трое из четырёх погибших. Две гибели произошли из-за неосторожного обращения с огнём при курении, одна гибель – неосторожное обращение с огнём и ещё одна – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - сообщил на брифинге заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Баранов.Большинство пожаров с пострадавшими произошли в результате короткого замыкания.