Бурятию продолжает трясти



В Бурятии вновь зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в воскресенье, 12 января, в 20:08 по местному времени – в точке с координатами 55.02° северной широты и 110.52° восточной долготы.



Как сообщает «Интерфакс», энергетический класс землетрясение составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 48 километрах к востоку от Байкала – в истоках впадающей в него реки Томпуда на Баргузинском хребте.

