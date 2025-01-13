13 января

12 января

Популярное

Бурятию продолжает трясти

Бурятию продолжает трясти
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На севере республики произошло очередное землетрясение

В Бурятии вновь зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в воскресенье, 12 января, в 20:08 по местному времени – в точке с координатами 55.02° северной широты и 110.52° восточной долготы.

Как сообщает «Интерфакс», энергетический класс землетрясение составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 48 километрах к востоку от Байкала – в истоках впадающей в него реки Томпуда на Баргузинском хребте.
землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию продолжает трясти
Бурятию продолжает трясти
Происшествия, 13.01.2025
На севере республики произошло очередное землетрясение
Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей
Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей
Происшествия, 13.01.2025
Мужчина продал машину, занял деньги у друга и брата
В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшего доставили в больницу
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Происшествия, 13.01.2025
Мужчина ругался матом, хватался за обмундирование полицейского
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
Происшествия, 13.01.2025
Одного из них поймали и застрелили
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
Происшествия, 13.01.2025
Наезд стал последствием столкновения двух автомобилей
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
Происшествия, 13.01.2025
В них пострадали пять человек, а ещё один погиб
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшую госпитализировали
Загрузка...
^