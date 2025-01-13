Бурятию продолжает трясти

На севере республики произошло очередное землетрясение
В Бурятии вновь зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в воскресенье, 12 января, в 20:08 по местному времени – в точке с координатами 55.02° северной широты и 110.52° восточной долготы.
Как сообщает «Интерфакс», энергетический класс землетрясение составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 48 километрах к востоку от Байкала – в истоках впадающей в него реки Томпуда на Баргузинском хребте.
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