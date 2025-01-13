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Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей

Руководитель фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам свыше 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина продал машину, занял деньги у друга и брата

31 декабря в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 41-летнего руководителя коммерческой фирмы. Заработок на «инвестировании» обернулся для него потерей свыше 2 млн рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

Всё началось с рекламного сообщения на электронной почте от якобы компании, оказывающей полный спектр брокерских услуг на российском фондовом рынке. Компания заверяла в получении внушительной прибыли, и мужчина, заинтересовавшись, оставил свои контактные данные.

Уже на следующий день с ним связались в мессенджере. Девушка рассказала о деятельности фирмы и её преимуществах. Заручившись согласием горожанина на участие в проекте, переключила на «брокера».

Тот предложил пройти обучение, внеся первые 5 тысяч рублей. Затем для большего заработка рекомендовал внести ещё суммы. Тогда потерпевший со своей кредитной карты перевёл 110 тысяч рублей на указанный счёт.

Позднее под руководством другого «аналитика» он в течение нескольких дней пополнил «инвестиционный счёт» ещё на 100 тысяч рублей, сдал в залог свой автомобиль и вырученные от сделки деньги — 750 тысяч рублей — направил по указанным реквизитам.

Но и на этом не остановился. При очередном требовании взноса он занял у друга и брата в общей сумме 1,1 млн рублей и также перечислил их.

9 января житель Улан-Удэ решил «вывести заработанные средства», но сделать ему это не удалось, и он понял, что попался на уловки мошенников. Общий причинённый ему ущерб составил свыше 2 млн рублей.
мошенничество

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