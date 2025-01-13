В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб

В субботу днём, 11 января, в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии автомобиль «Тойота Краун» врезался в электроопору.
Как сообщили в УГИБДД, авто управлял 28-летний мужчина, не имеющий водительских прав.
В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Иволгинском районе произошло два ДТП с пострадавшими: пассажир «Тойоты Короллы» получил травмы после наезда на корову, а 16-летнюю девушку сбил автомобиль, в который сзади врезалось другое авто.