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В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб

В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшего доставили в больницу

В субботу днём, 11 января, в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии автомобиль «Тойота Краун» врезался в электроопору.

Как сообщили в УГИБДД, авто управлял 28-летний мужчина, не имеющий водительских прав.

В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Иволгинском районе произошло два ДТП с пострадавшими: пассажир «Тойоты Короллы» получил травмы после наезда на корову, а 16-летнюю девушку сбил автомобиль, в который сзади врезалось другое авто.

ДТП

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