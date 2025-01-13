Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому

18 декабря 2024 года пьяный житель села Кырен Тункинского района оказал неповиновение законным требованиям полицейского. Мужчина хватался за форменное обмундирование, выражался нецензурной бранью, воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей, пытался скрыться.
Тункинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Житель Бурятии был признан виновным. Буйному мужчине назначили наказание - административный арест сроком на 3 суток.
Постановление вступило в силу 10 января 2025 года, сообщили в суде.