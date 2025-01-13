В Бурятии в 2024 году сократилось количество преступлений

На целых 5,4 процента

Прокуратура Бурятии проанализировала основные показатели состояния преступности в республике за 2024 год.

«По итогам года в Бурятии отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений на 5,4% (17 905 против 18 932 в 2023 году), - сказано в сообщении пресс-службы надзорного органа. - Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Октябрьском (-14,4%), Советском (-15%) районах г. Улан-Удэ, Еравнинском (-21,5%), Курумканском (-22,5%), Муйском (-14,9%) районах республики.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-11,3%), убийств (-3,5%), краж (-28,4%), грабежей (-40%), разбоев (-17,1%).

Отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+11,5%), незаконным оборотом оружия (+6,1%) и наркотиков (+11,4%).

Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-17,5%), в состоянии алкогольного опьянения (-15,9%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 21,7% и 35,3% соответственно.

«Сохраняется динамика роста количества криминальных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, - сообщили в прокуратуре. - В минувшем году зарегистрированы 6242 таких преступления (+21,4%), большую часть которых составили хищения денег (3755) и неправомерный доступ к компьютерной информации (1856)».

Причинённый гражданам ущерб превысил 771 миллион рублей.

Несовершеннолетними либо при их соучастии совершены 398 преступлений (429), лицами, ранее совершавшими преступления, – 5690 (6186).

На автодорогах республики зафиксированы 1 045 дорожно-транспортных происшествий (1073), в результате которых погибли 114 человек (116), ранены 1357 (1460).

