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В Иркутской области в квартире, где окурки бросали на пол, погиб мужчина

В Иркутской области в квартире, где окурки бросали на пол, погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Один из окурков стал причиной пожара

В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты.

- Произошло возгорание в двухквартирном доме, в результате которого погиб 61-летний мужчина. Двое жильцов из соседней квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что квартира, в которой всё произошло, была сильно захламлена, и по всей её площади были разбросаны окурки. Один из них, оставленный среди беспорядка, начал тлеть и стал источником пожара.

Огонь на 5 «квадратах» ликвидировали 11 пожарных с помощью трёх единиц техники.


пожар смерть

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