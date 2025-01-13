В Иркутской области в квартире, где окурки бросали на пол, погиб мужчина

В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты.- Произошло возгорание в двухквартирном доме, в результате которого погиб 61-летний мужчина. Двое жильцов из соседней квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Дознаватели МЧС установили, что квартира, в которой всё произошло, была сильно захламлена, и по всей её площади были разбросаны окурки. Один из них, оставленный среди беспорядка, начал тлеть и стал источником пожара.Огонь на 5 «квадратах» ликвидировали 11 пожарных с помощью трёх единиц техники.