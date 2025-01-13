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В Бурятии идут восстановительные работы после схода вагонов с рельсов

В Бурятии идут восстановительные работы после схода вагонов с рельсов
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России

Повреждено 250 м пути

На бамовской станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) продолжаются работы по устранению последствий схода 22-ух вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено.

В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников магистрали, а также восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.

Как сообщал «Байкал-Daily», сход 22 вагонов грузового поезда произошел 12 января 2025 года в 23:24 по местному времени на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Причины происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
БАМ ВСЖД сход с рельсов авария восстановление

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